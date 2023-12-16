Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг заявил, что у команды будет больше времени на возобновление и подготовку к матчам АПЛ.

"Конечно, наша цель – топ-4 АПЛ. У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка уменьшится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами" , – цитирует Тен Хага The Telegraph

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Манчестер Юнайтед завершил еврокубковые выступления в этом сезоне. Подопечные Эрика Тен Хага заняли четвёртое место на групповом этапе Лиги чемпионов.

В английской Премьер-лиге "красные дьяволы" занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Тэн Хага проведут уже завтра, 17 декабря против Ливерпуля.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.