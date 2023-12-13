"Мы проиграли не сегодня, это понятно. Сегодня мы провели хорошую игру, но тоже совершали ошибки. Индивидуальные ошибки. В конце концов, это было недостаточно хорошо. Сегодня игра была очень хорошей, мы не заслуживали поражения, но проиграли

Гол Комана и два рекорда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Бавария – 0:1

Бавария – хорошая команда. Даже когда они не в игре, они имеют индивидуальный класс, им нужно только мгновение. К сожалению, так и произошло.

Мы знаем, что хотим быть более последовательными. Как тренер я должен улучшать команду, я должен направлять игроков, а они должны брать на себя ответственность. Мы должны сделать это вместе.

С сожалением ли я оглядываюсь на эту кампанию? Ни о чем не жалею. Мы этого не сделали, но мы должны это принять, должны учиться на ошибках. Мы играли в хороший футбол в Лиге чемпионов. Команда должна показать хорошую игру в АПЛ. Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед минимально уступил Баварии (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Тен Хага заняли четвертое место в группе A, что не позволило "красным дьяволам" квалифицироваться в еврокубковую весну.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.