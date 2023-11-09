"Думаю, мы играли очень хорошо до красной карточки. Удаление изменило все, игра стала совсем другой. Мы пропустили два гола, которые не должны засчитываться. Это разочаровывает. Не только сегодня вечером. Нам приходилось иметь дело со многими решениями против нас в других играх. Впрочем, сезон долгий, когда-то он обернется в нашу пользу.

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После перерыва было лучше, но два гола не должны были засчитываться. Первый – офсайд, игрок соперника закрывал обзор Онана. Второй, пенальти – как там можно избежать руки?

Удаление Рашфорда – жесткое решение. Он шел на мяч. Судья так долго думал, чтобы показать ему красную карточку... Игра никогда не должна быть такой, это не имеет ничего общего с футболом. Впрочем, арбитру нужно принимать решения, я понимаю. Три трудных решения", – цитирует Тен Хага ВВС.

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