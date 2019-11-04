Тен Хаг может возглавить Баварию

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг уже летом может сменить клуб.

После увольнения Нико Ковача с поста главного тренера Баварии руководство мюнхенского клуба подыскивает новую кандидатуру. Одним из претендентов на это место является наставник нидерландского Аякса Эрик Тен Хаг, сообщает издание Sport.sky.de.

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Представители немецкой команды уже контактировали с окружением 49-летнего наставника, а сам он не против оставить Аякс. Однако, соглашение тренера с Баварией будет возможно лишь летом 2020 года, а это значит, что клубом до этого периода будет руководить другой временный тренер.

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Напомним, после поражения в 10-м туре от Айнтрахта (1:5) Бавария уволила Нико Ковача. Мюнхенцы опустились на четвертую строчку и отстают от лидера Бундеслиги – менхенгладбахской Боруссии – на четыре пункта.

Тен Хаг в прошлом сезоне привел Аякс к победе в чемпионате Нидерландов и дошел со своей командой до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил лондонскому Тоттенхэму.

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