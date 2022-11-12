Контракт Фреда истекает летом 2023-го и содержит опцию продления, но активировать ее МЮ не собирается. Это решение тренера, который хочет перестроить полузащиту, утверждает The Guardian .

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А вот Харри Магуайра планируют выставить на продажу. Вырученные за него средства нидерландский специалист предпочел бы вложить в обновление состава. Тен Хаг не имеет претензий к капитану команды и полностью удовлетворен его профессионализмом, однако усматривает проблему в его скоростных качествах.

В Манчестере будут рассматривать любые предложения по Харри, но четко отдают себе отчет, что выторговать 87 миллионов евро, которые заплатили за него Лестеру в 2015-м, будет невозможно. Transfermrkt оценивает его в 30 млн.

В этом сезоне Фред является игроком ротации и преимущественно выходит на замену (принял участие в 16 матчах и отличился голом). Магуайр наиграл всего 9 поединков, ведь долгое время пропустил из-за травмы.