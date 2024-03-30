Тен Хаг дерзко ответил на очередь тренеров для его замены: "В МЮ всегда шумиха"
Рулевой МЮ Эрик Тен Хаг старается не обращать внимания на давление относительно его будущего.
Результаты “дьяволов” несколько улучшились, однако это не мешает прессе сватать новых тренеров на замену нидерландцу (Гарет Саутгейт, Гэри О'Нил, Грэм Поттер).
"Это ложь, но мне приятно": экс-тренер Забарного – о "связях" с Манчестер Юнайтед
"Меня это не волнует. Я сосредоточен на процессе, на игре наилучшего уровня. В Манчестер Юнайтед вокруг клуба, команды, менеджера и игроков всегда будет шумиха. Такая проблема постоянно возникает здесь, но я не обращаю на нее внимания", – цитирует Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.
Добавим, что Манчестер Юнайтед еще может спасти в целом неудачный сезон. В полуфинале Кубка Англии "дьяволы" сыграют со скромным Ковентри, а в чемпионате пытаются держаться вблизи топ-4 и таки пробиться в ЛЧ.
Зинченко бьется за чемпионский пояс, выживание Миколенко, сенсация в ЛЧ – финиш сезона АПЛ интригует, как никогда