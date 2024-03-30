Результаты “дьяволов” несколько улучшились, однако это не мешает прессе сватать новых тренеров на замену нидерландцу (Гарет Саутгейт, Гэри О'Нил, Грэм Поттер).

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"Меня это не волнует. Я сосредоточен на процессе, на игре наилучшего уровня. В Манчестер Юнайтед вокруг клуба, команды, менеджера и игроков всегда будет шумиха. Такая проблема постоянно возникает здесь, но я не обращаю на нее внимания", – цитирует Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что Манчестер Юнайтед еще может спасти в целом неудачный сезон. В полуфинале Кубка Англии "дьяволы" сыграют со скромным Ковентри, а в чемпионате пытаются держаться вблизи топ-4 и таки пробиться в ЛЧ.

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