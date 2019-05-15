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Тен Хаг: Барселона, Челси, Бавария – это все хорошо, но я останусь в Аяксе

15 мая 06:30 160 Читати українською
Тен Хаг: Барселона, Челси, Бавария – это все хорошо, но я останусь в Аяксе
Эрик Тен Хаг / Reuters

Тренер Аякса Эрик Тен Хаг успокоил болельщиков амстердамского клуба.

Специалист заверил, что смена рабочего места не входит в его планы на лето.

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"То, что мое имя связывают с такими клубами, как Барселона, Бавария и Челси – это хорошо, но у меня есть действующий контракт и я хорошо провожу время в Аяксе.

Мне хорошо здесь, и мы уже обсуждаем новые планы. Я не собираюсь уходить сейчас", – цитирует Тен Хага Mundo Deportivo.

Вместе с Аяксом голландец пробился в полуфинал нынешней Лиги чемпионов, где уступил английскому Тоттенхэму в драматическом противостоянии.

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Аякс Аякс Нидерланды Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг
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