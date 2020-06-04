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"Температура растет": соблазнительная невеста форварда АПЛ не стесняется фотографироваться топлес

16:43 100 Читати українською
"Температура растет": соблазнительная невеста форварда АПЛ не стесняется фотографироваться топлес
Ли-Энн Пиннок / Фото Instagram

Форварду Уотфорда Андре Грею нужно внимательнее следить за Instagram своей возлюбленной.

Ли-Энн Пиннок, девушка Андре Грея, радует своих поклонников откровенными фото.

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Один из своих последних фотосетов красавица провела почти без одежды, подписав фотографии: "Температура растет". Стоит отметить, недавно 28-летний нападающий сделал предложение своей любимой, о чем она также не забыла рассказать в Instagram.

В нынешнем сезоне АПЛ Грей провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Temperatures rising... @inaseashell

Допис, поширений Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

Take me back to the island ️

Допис, поширений Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

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Теги
Англия Девушка дня Андре Грэй Андре Грэй Девушки футболистов Уотфорд Уотфорд
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