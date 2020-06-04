"Температура растет": соблазнительная невеста форварда АПЛ не стесняется фотографироваться топлес

Форварду Уотфорда Андре Грею нужно внимательнее следить за Instagram своей возлюбленной.

Ли-Энн Пиннок, девушка Андре Грея, радует своих поклонников откровенными фото.

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Один из своих последних фотосетов красавица провела почти без одежды, подписав фотографии: "Температура растет". Стоит отметить, недавно 28-летний нападающий сделал предложение своей любимой, о чем она также не забыла рассказать в Instagram.

В нынешнем сезоне АПЛ Грей провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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