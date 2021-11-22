"Все было очевидно, это позиция нашего клуба, согласно которой рефери должен был принять решение. В первую очередь, мы задавали вопрос психологического состояния игроков. Это темный вечер для футбола, хотя мы приехали просто сыграть матч.

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Честным спортивным решением было остановить игру, кроме того есть еще много вопросов, которые нужно проанализировать, но преимущественно спортивные. На Пайе давили психологически, это ненормально. Мы всегда осуждали все виды насилия, оно касается всех. Никто из любителей футбола не может быть счастлив в этот вечер. Удар был довольно сильным, Димитри очень взволнован. В раздевалке ему прикладывали лед к голове.

Я собираюсь уважать указания лиги. Нам нужно задавать вопросы, размышлять. Это ненормально, что сейчас происходит с этим насилием, с этими инцидентами. Мы должны задавать реальные вопросы, шоу должно быть исключительно на поле. Это вопрос честности… Честно говоря, у меня нет решения. Мы – люди спорта, это зависит от власти, дисциплинарной комиссии лиги. Чтобы гарантировать хорошее шоу, нам нужно найти решение", – цитирует Лонгорию GFFN.

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