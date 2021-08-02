В 10-й день Олимпийских игр в Токио спортсменам сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали.

Представитель Украины по метанию молота Михаил Кохан стал одним из пяти атлетов, которые досрочно пробились в финал. 20-летний спортсмен со второй попытки метнул молот на 78,36 метров, тогда как проходной норматив составлял 77,50 м. Другой украинский атлет Глеб Пискунов не смог пройти в финал, его результат – 73,84 метра.

Стрелок Павел Коростылев не смог преодолеть квалификацию в финал по пулевой стрельбе (25 метров, пистолет). Он показал 9-й результат, набрав 294 очка. Ранее Коростылев занял 4-е место на Олимпиаде в Токио по пулевой стрельбе (пистолет, 10 метров).

"Я горжусь своим наследием": золотая призерка Олимпиады похвасталась украинскими корнями

Борец вольного стиля Алла Черкасова (вес до 68 кг) завоевала путевку в полуфинал Олимпийских игр-2020. В четвертьфинале 32-летняя спортсменка одолела немку Анну Шелл. В 1/2 финала украинка уступила действующей чемпионке мира, американке Сток Мэнси. Черкасова сразится за бронзовую медаль ОИ-2020.

Спортсменки Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук выбыли из одиночных соревнований по заплыву на байдарках (200 метров). В турнире на байдарках-двойках (500 метров) Анастасия Тодорова и Людмила Куклиновская также не преодолели квалификационный этап.

Гребцы Павел Алтухов и Дмитрий Янчук прошли в полуфинал соревнований на каноэ-двойках (1000 метров). В четвертьфинале они финишировали вторыми.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Сергей Кулиш пробился в финал стрельбы на 50 метров из пневматической винтовки. В квалификации он показал шестой результат – 1178 очков. В финале Кулиш из-за досадной ошибки занял последнее 8-е место, он выстрелил в "0.0". Еще один украинец Олег Царьков не преодолел квалификационный этап в этой дисциплине, он набрал 1166 очков.

Отметим, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров сегодня поборется за бронзовую награду с представителем Китая Валиханом Сайлике. Начало поединка ориентировочно после 13:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляция боя Темиров – Сайлике состоится на Суспільному по ссылке.

Атланта-1996: рекордний дебют на Олімпіаді, який подарував спорту українських зірок