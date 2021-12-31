Президент Аталанты Антонио Перкасси не оставил никаких сомнений в том, кто покинет клуб – Джан Пьеро Гасперини или Алехандро Папу Гомес.

"Тема Папу? Послушайте, мы уже достаточно об этом говорили. Тема закрыта – для него это конец.

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Мы навсегда с Гасперини. И не только с ним, а всей конструкцией клуба. Эта организация, благодаря огромной работе моего сына Луки, дает нам отличные результаты", – приводит слова Перкасси Football Italia.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер не простил такого отношения, поэтому хавбек даже не попадает в заявку команды в последних поединках.

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