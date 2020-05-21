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"Тело сказало мне "Хватит": Адурис объяснил решение завершить карьеру

07:30 39 Читати українською
"Тело сказало мне "Хватит": Адурис объяснил решение завершить карьеру
Ариц Адурис / El Desmarque

Форвард Атлетика из Бильбао Ариц Адурис дал комментарий относительно решения повесить бутсы на гвоздь.

"Время пришло. Неоднократно я говорил, что футбол выйдет из тебя раньше, чем ты из него.

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Вчера врачи сказали мне обратиться к хирургу – чем быстрее, тем лучше. Мне необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава, чтобы моя повседневная жизнь могла оставаться такой же, как и раньше.

Тело, к сожалению, сказало мне "Хватит". Я не могу быть полезным партнерам настолько, как бы мне хотелось, и не могу помогать им так, как они того заслуживают. Такова жизнь профессионального спортсмена. Все очень просто", – написал 39-летний нападающий в своем твиттере.

В нынешнем сезоне Ариц Адурис провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Всего в активе форварда 407 поединков за Атлетик в различных соревнованиях, в которых он оформил 172 гола.

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Ариц Адурис Ариц Адурис Атлетик Атлетик Испания
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