Тело Салы доставят в Аргентину в пятницу – похорон пройдет в родном городе игрока

Останки форварда Кардиффа Эмилиано Салы нашли на дне Ла-Манша в фюзеляже самолета. Похороны погибшего футболиста пройдут в Аргентине.

По информации Mirror, в пятницу, 15 февраля тело Эмилиано доставят на родину – в Аргентину. Ожидается, что похороны футболиста состоится в его родном городе Прогресо.

Названа причина смерти Эмилиано Салы

Туда уже прибыли отец, сестра и брат Салы. К слову, ранее Нант вывел из оборота 9-й номер, под которым играл Эмилиано Сало. Аргентинец выступал за "канареек" с 2015 года.

Напомним, 21 января самолет с аргентинцем на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Эмилиано. Тело пилота Дэйва Ибботсон до сих пор не найдено.

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