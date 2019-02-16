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Тело Эмилиано Салы доставили в Аргентину – сегодня пройдут похороны погибшего игрока

09:20 41 Читати українською
Тело Эмилиано Салы доставили в Аргентину – сегодня пройдут похороны погибшего игрока
Эмилиано Сала / Goal.com

16 февраля в Аргентине состоится прощание с нападающим Кардиффа Эмилиано Салой, погибшим в авиакатастрофе.

Тело погибшего Эмилиано Салы уже доставлено в Аргентину. Сегодня, 16 февраля, состоятся похороны футболиста.

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Церемония прощания с Салой пройдет в спортзале его родного клуба Прогресо в одноименном городе. За эту команду Сала выступал до достижения 15-летнего возраста. На похороны должны прибыть делегации Нанта и Кардиффа, в том числе главный тренер валлийского клуба Нил Уорнок, сообщает BBC.

Напомним, 21 января самолет с аргентинцем на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

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