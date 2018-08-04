Телин не перейдет в Динамо, – СМИ

Нападающий бельгийского Андерлехта и сборной Швеции Исаак Телин не перейдет в ряды киевского Динамо.

Динамо не подпишет участника ЧМ-2018 в составе шведской сборной. Такой информацией поделились журналисты шоу "ТаТоТаке".

Выдра – ближе всех к переходу в Динамо, – Цыганык

По их информации, Телин не станет игроком "бело-синих". Причиной этого стало то, что Андерлехт заинтересован в продаже форварда, а в Динамо готовы только арендовать шведа конголезского происхождения.

Накануне стало известно, что Телин прибыл в Киев на переговоры с руководством украинского клуба. Он якобы даже присутствовал на матче Динамо против Шахтера.

Сезон 2017/18 Исаак Телин провел в аренде за Васланд-Беверен. В бельгийском высшем дивизионе он провел 33 матча, в которых забил 19 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету 4 поединка.