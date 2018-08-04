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Телин не перейдет в Динамо, – СМИ

16:34 321 Читати українською
Телин не перейдет в Динамо, – СМИ
Исаак Телин / Bildbyran

Нападающий бельгийского Андерлехта и сборной Швеции Исаак Телин не перейдет в ряды киевского Динамо.

Динамо не подпишет участника ЧМ-2018 в составе шведской сборной. Такой информацией поделились журналисты шоу "ТаТоТаке".

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По их информации, Телин не станет игроком "бело-синих". Причиной этого стало то, что Андерлехт заинтересован в продаже форварда, а в Динамо готовы только арендовать шведа конголезского происхождения.

Накануне стало известно, что Телин прибыл в Киев на переговоры с руководством украинского клуба. Он якобы даже присутствовал на матче Динамо против Шахтера.

Сезон 2017/18 Исаак Телин провел в аренде за Васланд-Беверен. В бельгийском высшем дивизионе он провел 33 матча, в которых забил 19 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету 4 поединка.

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