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Карпаты – Динамо: матч одновременно есть в программах "2+2" и "Футбол 1" – телевизионный феномен

16:17 132 Читати українською
Карпаты – Динамо: матч одновременно есть в программах "2+2" и "Футбол 1" – телевизионный феномен
Динамо – Карпаты / Фото ФК Динамо

Игру первого тура УПЛ между "львами" и киевлянами готовы показать оба конкурирующие телеканалы.

 

Матч Карпаты – Динамо появился в официальных телепрограммах обоих каналов.

В списке "Футбол 1" названия команд-соперниц прямо не указаны, однако нетрудно догадаться, что речь идет именно о Карпатах и Динамо. Дело в том, что их противостояние станет единственным, которое состоится 31 июля в 19:30.

Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепуле

Параллельно матч появился в программе другого канала – "2+2", что создало некоторую неопределенность для украинских болельщиков, которые хотели посмотреть отчетный поединок по телевизору.

Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИ

Напомним, ранее появилась информация, что Карпаты отказались от сотрудничества с "Футбол 1/2" и предоставили право трансляции своих домашних матчей "2+2".

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Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Футбол 1 Канал 2+2 телевидение Карпаты - Динамо Киев
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