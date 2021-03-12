В субботу, 13 марта, в украинском медиапространстве состоится премьера нового Youtube-проекта от телеканалов "Футбол 1/2/3" – BurBuzz.

Автором проекта является Игорь Бурбас – журналист и ведущий телеканалов "Футбол". По словам ведущего, он будет брать интервью у разных футбольных деятелей – как игроков, так и тренеров, менеджеров, функционеров и тому подобное.

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Первым гостем станет Александр Ярославский. Как известно, харьковский бизнесмен недавно заявил о намерении возродить Металлист. Как отметил Игорь Бурбас, все разговоры будут информативными, познавательными и даже сенсационными.

Интервью с Александром Ярославским можно будет посмотреть в Youtube-канале BurBuzz в субботу, 13 марта.