"Телеканалы "Футбол 1/2/3" выражают уважение и предоставляют объяснения по информации, вышедшей в эфир в программе "Футбол News" 15 ноября 2020-го в 10:00.

Динамо сообщило телеканалы "Футбол" о распространении недостоверной информации о больных игроках сборной Украины

Речь идет о возвращении игроков национальной сборной Украины и, в частности, ФК Динамо в Киев после выявления у них COVID-19. Информация о чартерном рейсе, организованном Украинской Ассоциацией футбола, была сообщена главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко после матча, который закончился в 23:45, в эфире проекта "Главная Команда" на телеканале "Футбол 1". Отметим, что комментарий Андрея Шевченко появился в эфире уже 15 ноября, в 00:15.

Именно этим источником руководствовалась редакторская группа при подготовке выпуска в 10:00. В следующем выпуске "Футбол News", вышедшем в эфир в 15:40, было сообщено, что игроки уже вернулись в Украину. Поэтому, с нашей стороны не было никакой ложной информации, мы руководствовались только фактом интервью главного тренера сборной Украины", – указано на сайте телеканала.

Напомним, лидеры Динамо Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук сдали положительные тесты на коронавирус. Как и Виктор Коваленко с Андреем Ярмоленко.

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