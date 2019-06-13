Телеканалы "Футбол 1/2" предложили УПЛ 450 миллионов гривен за телеправа на 3 года

Телеканалы "Футбол 1/2" готовы платить за показ всех матчей УПЛ 5,6 миллионов евро за сезон.

На заседании УПЛ телеканалы "Футбол 1/2" озвучили цифру в 450 миллионов гривен за телеправа на 3 сезона Премьер-лиги, что составляет около 5,6 миллионов долларов за сезон.

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Телетранслятор готов был показывать все матчи УПЛ. Это предложение не поддержали Динамо, Заря и СК Днепр-1. Позже свой голос отозвал представитель Десны, сообщает Tribuna.com.

Напомним, телеканалы "Футбол 1/2" – единственные приняли участие в тендере УПЛ, но сначала они планировали выкупить только два из трех основных пакетов на показ матчей. Медиагруппа "1+1" в тендере не участвовала.

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