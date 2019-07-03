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Телеканалы "Футбол 1/2" могут исчезнуть из кабельных сетей

3 июля 22:59 301 Читати українською
Телеканалы "Футбол 1/2" могут исчезнуть из кабельных сетей
Эксперты программы "Великий футбол" / Фото из открытых источников

Вероятно, за просмотр чемпионата Украины теперь придется платить в ближайшее время.

Руководство "Медиа Группа Украина" размышляет над отказом от трансляции телеканалов "Футбол 1/2" в кабельных сетях, сообщает Tribuna.com.

Setanta заработает в Украине с 1 августа – известны детали трансляции нового спортивного канала

Трансляция единственных исключительно футбольных каналов Украины может перебраться на платные платформы в течение года.

Сейчас каналы "Футбол 1/2" работают по смешанной системе, транслируя матчи как на кабельных операторах, так и на платной платформе "Oll.tv".

Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует уже 28 июля.

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