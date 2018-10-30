Телеканалы Футбол 1/2 и компания ВОЛЯ будут транслировать матчи еврокубков до 2021 года

Телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" получили права на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезоны 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

"Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", и компания "ВОЛЯ" получили официальный статус и права трансляторов матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на территории Украины, сообщает Footballua.tv.

"Ну, пид***сы!": как канал "Футбол 1" читал мат Суркиса и "назначал" Лужного вместо Хацкевича после Динамо – Астана

"Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями "ВОЛЯ" и "Медиа Группа Украина" (МГУ), которая даст им право транслировать все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на 2018-21 гг. Это свидетельство крепких отношений между УЕФА и МГУ на территории Украины, а также значительный шаг для "ВОЛИ", поскольку она начала покупку футбольного контента", – заявил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

"В 12-13 лет болел за Шахтер и Динамо": Александр Денисов – о футбольных симпатиях, работе на радио и опыте в США