Телеканал "Футбол" подтвердил приобретение прав на трансляцию чемпионата Бельгии

Теперь болельщики смогут смотреть матчи с участием легионеров сборной Украины, которые выступают в Бельгии.

Телеканалы "Футбол 1/2" на официальному сайте подтвердили приобретение прав на телетрансляцию чемпионата Бельгии. Сообщается, что зрители канала смогут наблюдать за решающими поединками бельгийского первенства и матчами с участием украинцев.

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В чемпионате Бельгии выступают многие украинские легионеры. В частности, Евгений Макаренко (Андерлехт), Руслан Малиновский (Генк), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все представители Гента), Евгений Назарина (Антверпен) и Андрей Бацула (Кортрейк).

Первая трансляция чемпионата Бельгии состоится уже завтра, 30 марта. На телеканале "Футбол 2" в прямой трансляции покажут поединок между Генком и Андерлехтом. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30.

Ранее гендиректор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов сообщил, что телеканал Setanta выиграл тендер на трансляцию матчей АПЛ в будущем сезоне.

Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC