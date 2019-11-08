Телеканалы Футбол 1/2 исчезнут из аналоговых пакетов кабельного телевидения

Медиа Группа Украина планирует отказаться от трансляции телеканалов Футбол 1/2 на аналоговых площадках с начала 2020-го года.

"На данный момент, телеканалы Футбол 1/2 представлен в кабельных сетях, в ОТТ телеканал есть только у одной платформы – ОLL TV. Сегодня она является единственной лицензированной платформой. С 2020 года телеканалы Футбол 1/2 будут доступны только на цифровых площадках. Что будет в следующем году – посмотрим.

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Мы достигли договоренностей с телеканалом Setanta Sports по поводу того, что Медиа Группа Украина будет эксклюзивным дистрибьютором контента канала Setanta Sports в HoReCa. С декабря достаточно иметь контакты нашей медиагруппы, чтобы получить весь спортивный контент", – поделился директор медиа платформ МГУ Александр Ремезовский в комментарии изданию Телекритика.

Стоит отметить, что телеканалы Футбол 1/2 является официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, поединков сборной Украины, а также игр чемпионатов Украины, Италии, Бельгии, Испании, Германии и Франции. Добавим, что Setanta Sports является официальным транслятором матчей АПЛ в Украине.

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