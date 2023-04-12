Телефонный номер Гальтье слили в Интернет – тренер получил массу оскорблений
12 апреля 20:48 - Читати українською
Номер мобильного телефона Кристофа Гальтье просочился в Интернет после того, как тренер ПСЖ был обвинён в расизме.
Гальтье был неприятно удивлен, увидев в сегодня номер своего мобильного телефона в открытом доступе в Интернете. Об этом информирует L'Equipe.
Гальтье впервые прокомментировал обвинения в расизме
Обвиняемый в расизме тренер получил поток оскорблений в свой адрес. Сообщается, что адвокат наставника ПСЖ Оливье Мартен сообщил в пресс-релизе, что собирается подать жалобу по этому поводу.
Ранее Гальтье заявил, что отрицает обвинения в расизме, которые ему были приписаны во времена его работы в Ницце.
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