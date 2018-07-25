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Тейшейра подписал контракт с Олимпиком

17:01 320 Читати українською
Тейшейра подписал контракт с Олимпиком
Максим Тейшейра (в центре) / ФК Тур

Донецкий Олимпик заключил соглашение с французским полузащитником Максимом ду Коуту Тейшейрой, который является воспитанником Тура.

Атакующий хавбек подписал контракт с Олимпиком, сообщает официальный сайт клуба.

Тейшейра заключил с дончанами соглашение, срок действия которого рассчитан на 3 года. Он стал первым французским легионером в истории команды Романа Санжара.

Полузащитник родился в пригороде Парижа и является воспитанником Тура. Во французской Лиге 2 Максим Тейшейра провел 17 матчей, в которых отметился одним ассистом. Также он играл за сборную Франции U-19, в составе которой на его счету 3 поединка и 1 гол. Кроме позиции атакующего хавбека также может сыграть и на острие атаки.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Максим Тейшейра Максим Тейшейра Тур Тур Олимпик Олимпик
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