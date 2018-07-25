Тейшейра подписал контракт с Олимпиком

Донецкий Олимпик заключил соглашение с французским полузащитником Максимом ду Коуту Тейшейрой, который является воспитанником Тура.

Атакующий хавбек подписал контракт с Олимпиком, сообщает официальный сайт клуба.

Тейшейра заключил с дончанами соглашение, срок действия которого рассчитан на 3 года. Он стал первым французским легионером в истории команды Романа Санжара.

Полузащитник родился в пригороде Парижа и является воспитанником Тура. Во французской Лиге 2 Максим Тейшейра провел 17 матчей, в которых отметился одним ассистом. Также он играл за сборную Франции U-19, в составе которой на его счету 3 поединка и 1 гол. Кроме позиции атакующего хавбека также может сыграть и на острие атаки.