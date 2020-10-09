"Надеюсь, что буду расти в дальнейшем. Постоянно смотрю вперед и ставлю максимальные задачи.

Олимпик попрощался с двумя игроками – один из них уже нашел приют в Первой лиге

Этим летом по мне были предложения. Это Болонья и Хольштайн Киль. Интересовались клубы Серии Б. Также во мне был заинтересован Днепр-1, но мы не смогли договориться с президентом клуба.

Уверен, забивая голы и зарекомендовав себя в УПЛ, даже Динамо объявится. Нет ничего невозможного. Даже Шахтер может заинтересоваться мной. Почему нет? Главное – не останавливаться, расти, забивать и показывать свой уровень.

Если посмотреть на меня, когда я только приехал в Украину, и меня сегодняшнего – это два разных человека. С таким темпом роста почему бы не достичь уровня Динамо и Шахтера. Я буду продолжать прогрессировать и работать. Это моя цель", – сказал Максим Тейшейра в комментарии Youtube-каналу Бомбардир.

Заметим, что в текущем сезоне 23-летний француз отметился 2 голами в 5 матчах УПЛ. Всего на счету Максима Тейшейры 7 забитых мячей и 6 результативных передач в 60 матчах за Олимпик с 2018 года.

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