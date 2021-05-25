Инсайдом о перспективах 26-летнего бразильца поделился журналист Игорь Цыганык.

Шахтер для решения главной задачи на межсезонье может отойти от своего трансферного вектора

"Насколько мне известно, Лукас Тейлор покидает СК Днепр-1 и очень близок к переходу в другую команду. Все пишут о Шахтере, но я не владею такой информацией. Им интересовались также определенные российские клубы, и он рассматривал предложения. Скорее всего, Тейлор покинет СК Днепр-1", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, в сезоне УПЛ 2020/21 Тейлор провел за днепрян 22 матча, отметившись одним ассистом. Летом легионер должен стать свободным агентом.

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