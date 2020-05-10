Техничный гол пяткой поразил комментатора чемпионата Южной Кореи

Пока футбол на карантине, предлагаем насладиться шедевром из чемпионата Южной Кореи.

Южная Корея уже одолела коронавирус и начала новый футбольный сезон.

Лобановский провел свой последний матч 18 лет назад – архивное видео

В первом туре между собой встречались Канвон и Сеул и сразу порадовали местных болельщиков. Форвард хозяев мастерски переправил мяч в сетку ворот после прострела с левого фланга.

Напомним, Бундеслига первая из европейских топ-лиг, кто объявил о восстановлении сезона. Матчи стартуют с 16 мая.

Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона