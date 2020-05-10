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Техничный гол пяткой поразил комментатора чемпионата Южной Кореи

19:42 36 Читати українською
Техничный гол пяткой поразил комментатора чемпионата Южной Кореи
Чемпионат Южной Кореи / Фото Trazy

Пока футбол на карантине, предлагаем насладиться шедевром из чемпионата Южной Кореи.

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В первом туре между собой встречались Канвон и Сеул и сразу порадовали местных болельщиков. Форвард хозяев мастерски переправил мяч в сетку ворот после прострела с левого фланга.

Напомним, Бундеслига первая из европейских топ-лиг, кто объявил о восстановлении сезона. Матчи стартуют с 16 мая.

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