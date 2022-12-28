Кривбасс объявил о пересмотре результата перенесенного поединка 7 тура против Черноморца в свою пользу.

Черноморец продолжил зимнюю чистку – третий игрок официально покинул команду

Команды встречались 1 декабря, и одесситы одержали уверенную победу 2:0. Впрочем, в основе Черноморца U-19 выходил нападающий Никита Драч, который перебрал желтых карточек и не имел права играть в этой встрече. Более того, именно этот игрок открыл счет.

КДК УАФ, руководствуясь ст. 36, 41, 75 Дисциплинарных правил УАФ принял решение аннулировать результат матча, зачесть Черноморцу U-19 техническое поражение со счетом 0:3 (за участие в матче отстраненного футболиста), а Кривбассу U-19 – техническую победу со счетом 3:0. Это позволило криворожцам подняться на восьмую строчку, а одесситов опустило на 14-ю.

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