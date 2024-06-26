“Контратаки являются естественной силой сборной Украины из-за их высокого темпа впереди с такими футболистами, как Судаков, Мудрик и Довбик. Они любят контролировать мяч. У них ощутимый процент владения мячом в матчах и демонстрируют хорошую позиционную игру.

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Они устраивали тяжелые минуты таким командам, как Англия, Италия, Германия. Украина способна конкурировать на высоком уровне с любым соперником", – цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, что решающий матч сборной Украины против Бельгии состоится сегодня, 26 июня в 19:00.

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