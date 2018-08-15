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Тедеско встречался с Руди, чтобы уговорить его перейти в Шальке

15:25 25 Читати українською
Тедеско встречался с Руди, чтобы уговорить его перейти в Шальке
Себастьян Руди / Фото: соцсети

Шальке пытается перехватить полузащитника мюнхенской Баварии Себастьяна Руди у РБ Лейпциг.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско в мюнхенском аэропорту встречался с Себастианом Руди. Наставник гельзенкирхенцев пытался уговорить игрока сборной Германии присоединиться к его команде, информирует Bild.

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Ранее сообщалось, что Руди близок к переходу в РБ Лейпциг. Футболист уже даже побывал в расположении "быков".

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