РБ Лейпциг в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

РБ Лейпциг согласовал все основные детали контракта с Доменико Тедеско и объявит его новым наставником клуба, сообщает Sky Sport Germany.

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В этой должности 36-летний итальянец заменит Джесси Марша, которого "быки" уволили из-за неудовлетворительных результатов клуба. Последним местом работы Тедеско был московский Спартак, а также специалист имеет опыт работы во главе Шальке (2017-2019).

После 14-ти туров Бундеслиги РБ Лейпциг расположился на 11-й строчке.

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