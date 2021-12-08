Тедеско возглавит РБ Лейпциг, – Sky
14:58 - Читати українською
РБ Лейпциг в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.
РБ Лейпциг согласовал все основные детали контракта с Доменико Тедеско и объявит его новым наставником клуба, сообщает Sky Sport Germany.
РБ Лейпциг официально уволил главного тренера за провальные результаты
В этой должности 36-летний итальянец заменит Джесси Марша, которого "быки" уволили из-за неудовлетворительных результатов клуба. Последним местом работы Тедеско был московский Спартак, а также специалист имеет опыт работы во главе Шальке (2017-2019).
После 14-ти туров Бундеслиги РБ Лейпциг расположился на 11-й строчке.
Зинченко вырезал образцовый ассист на ворота РБ Лейпциг, но позволил из-под себя забить – контрастный матч украинца в ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter