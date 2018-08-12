Тедеско продлил контракт с Шальке

Наставник Шальке, за который выступает украинец Евгений Коноплянка, Доменико Тедеско продолжит работать в немецком клубе.

Гельзенкирхенский Шальке объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до 2022 года.

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"Я всегда говорил, что здесь чувствую себя, как дома. Мне нравится работать с этой командой, это очень приятно, потому что игроки всегда готовы сделать следующий шаг, чтобы мы могли развиваться. То же самое могу сказать о руководстве и работниках клуба", – цитирует Тедеско официальный сайт Шальке.

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