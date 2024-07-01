"Через час после финального свистка и пропущенного автогола трудно вдаваться в анализ. Мы разберем все на этом Евро и увидим результаты через несколько недель.

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Сегодня трудно вдаваться в детали. Мы заметили, что Франции было трудно защищаться за своей линией, поскольку они играли очень высоко. Мы решили играть тремя нападающими, чтобы атаковать пространство позади, и это была наша главная идея. В защите мы стремились нейтрализовать их вингеров, и это сработало хорошо.

Мы высоко прессинговали Словакию и Румынию. Украину также, но игроки понимали, что если пропустят один гол, то вылетят. Жаль, что Лукаку едет домой без забитого гола после такого выступления", – цитирует Тедеско УЕФА.

Напомним, Франция победила сборную Бельгии и прошла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет против победителя пары Португалия – Словения.

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры