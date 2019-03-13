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Тедеско – о разгроме от Манчестер Сити: Это был худший матч Шальке со мной во главе

11:05 19 Читати українською
Тедеско – о разгроме от Манчестер Сити: Это был худший матч Шальке со мной во главе
Доменико Тедеско / УЕФА

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско прокомментировал позорное поражение от Манчестер Сити.

"Вы можете себе представить, как я себя чувствую. Ужасно. Я очень разочарован. Нет смысла оправдываться.

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Мы хорошо играли в течение 30 минут, но после того как пропустили первый гол, очень резко сдали. Во втором тайме у нас должно было быть больше мужества. Мы развалились. Это был наш худший матч с момента, как я стал тренером.

Если бы мы проиграли 0:2 или с меньшей разницей, можно было бы анализировать свою эффективность. А с таким поражением лучше просто забыть все как можно быстрее. Следующие пару недель будут очень тяжелыми.

Конечно, это больно. Но именно поэтому я здесь – не только в хорошие времена, но и в ситуациях, когда это не так весело", – цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

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Лига чемпионов Доменико Тедеско Доменико Тедеско Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке Шальке
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