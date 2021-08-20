"Вызов в сборную – для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги. Не то, чтобы цепляло, но один момент был очень неприятный.

"Время Мудрика еще не пришло": Судаков дал важный совет звездочке Шахтера

Мы играли с СК Днепр-1. Я выходил на замену, и один из их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался первый раз. А когда уже попал в сборную и начал тренироваться – перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро", – сказал Судаков в программе "Трендец".

Напомним, Георгий дебютировал за сборную Украины 23 мая этого года в контрольном поединке против Бахрейна. На Евро-2020 он вместе с Ильей Забарным был самым молодым игроком "сине-желтых" – обоим футболистам по 18 лет.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною