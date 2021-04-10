"Я разговаривал с Ибрагимовичем, он обменялся репликами с рефери, но не проявил к нему неуважения и не обидел.

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Последние слова Златана в сторону арбитра были: "Значит, тебя не интересует то, что я говорю?" – цитирует наставника Милана Стефано Пиоли Calciomercato.

На 60 минуте поединка рефери без видимых причин продемонстрировал красную карточку Златану. В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами.

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