"Тебя не интересует, что я говорю?" – тренер Милана рассказал детали скандального удаления Ибрагимовича
23:25 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович досрочно покинул поле в поединке против Пармы (3:1).
Анте Ребич 8’
Франк Кессье 44’
Рафаэль Леау 90+4’
8’ Анте Ребич
44’ Франк Кессье
90+4’ Рафаэль Леау
"Я разговаривал с Ибрагимовичем, он обменялся репликами с рефери, но не проявил к нему неуважения и не обидел.
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Последние слова Златана в сторону арбитра были: "Значит, тебя не интересует то, что я говорю?" – цитирует наставника Милана Стефано Пиоли Calciomercato.
На 60 минуте поединка рефери без видимых причин продемонстрировал красную карточку Златану. В нынешнем сезоне Серии А Ибра провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами.
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