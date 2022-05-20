"Не хочу и не собираюсь лить грязь. Она чистила картошку, помогала людям. Эта ситуация произошла месяц назад. В двух словах: в нашем доме живут ребята из терробороны. Каждый из нас каждый день должен был помогать едой или еще чем-то. Вот я и пошел за едой.

Милевский оскандалился в ресторане, где волонтерит Астафьева: "На бухло есть деньги, а за суп заплатить не можешь?"

У них был такой большой котел, из которого они всем разливали суп. Даю им 1000 гривен, говорю, пусть дадут кому-то на телефон, например, или на что-нибудь еще. Попросил шесть супов. Как налетели на меня за эти шесть супов, как налетели. Я поблагодарил, говорю, ешьте сами. Я лучше где-нибудь куплю, если такое дело", – рассказал Милевский в эфире Денисов Time.

В это время слово взял и Александр Алиев, выразивший свою точку зрения.

"Я эту ситуацию знаю. Скажу, как это было. Я не люблю, когда за счет людей просто пиарятся. Мы прекрасно знаем, кто такая Даша, кто она и что она, где она, и как она. Она якобы сидела чистила картошку, но там были камеры. Они ходили и снимали, какая она правильная и хорошая.

Даже если Тёма пришел и попросил этот суп, тебе что, было сложно налить этот черпак супа? Даже если бы он себе его взял и съел. Думаю, проблем бы не было. Милевский же не ходил по городу и не снимал во время войны, как он помогает.

Каждый делает то, что может. Я взял оружие, он помогал гуманитаркой людям, которые нуждаются в этом. А она сидела и якобы показывала, как чистит картошку. Она хоть дома чистила картошку? Скажу так: Даша, не пиарся за счет Кента. Это не твое дело, что он может себе позволить.

Даже если бы он там пил или перегар был – ты ему не наливала, как ты можешь это говорить. Пусть все это скажет в глаза. Даша, перестань пиариться. Кто за нее помнит, тот за нее знает. То, что она там голая показывала свою голую задницу... Пусть мне скажет в глаза. Если Тёма понравился, то вдвоем разберитесь, но не пиарся. Значит, забывают о Даше", – сказал Алиев.

Россия напала на Украину: Луческу защищает Суркисов, Ярославский оказался в эпицентре скандала (LIVE)