Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, во вторник, 5 декабря, утверждена кандидатура Хавьера Тебаса, который претендует на пост президента испанской лиги. Он подал документы в необходимый срок, его кандидатура соответствует всем законодательным и нормативно-правовым предписаниям.

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Поскольку на должность президента никто больше не претендовал, Тебас стал временно исполняющим обязанности главы испанского чемпионата. 14 декабря состоится следующее заседание избирательной комиссии Ла Лиги. На нем рассмотрят возможные апелляции по итогам выборов президента. По ее итогам состоится объявление окончательного результата выборов.

В ноябре стало известно, что Тебас формально оставил пост главы Ла Лиги ради переизбрания на 4-й срок. Он пробудет на своем посту до 2027 года.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент Эйбара Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

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