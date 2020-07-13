Тебас уничтожил Лозаннский арбитраж за решение относительно бана Манчестер Сити

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас остался недоволен приговором Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) при рассмотрении апелляции английского Манчестер Сити на решение о 2-летней дисквалификации из еврокубков.

"Нам следует проанализировать подход относительно того, является ли CAS подходящим органом для апелляций на институциональные решения в футболе.

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Швейцария является страной с большой историей арбитража, но CAS не соответствует этим высоким стандартам", – цитирует функционера журналист Саймон Стоун в своем твиттере.

Напомним, что CAS отменил 2-летний бан "горожан" на участие в еврокубках и сократил штраф манкунианцев с 30-ти до 10 млн евро. Теперь команда Хосепа Гвардиолы сможет сыграть в ЛЧ сезона 2020/21.

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