toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ШАХТЕР

Тебас уничтожил Лозаннский арбитраж за решение относительно бана Манчестер Сити

15:44 - Читати українською
Тебас уничтожил Лозаннский арбитраж за решение относительно бана Манчестер Сити
Хавьер Тебас / EFE

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас остался недоволен приговором Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) при рассмотрении апелляции английского Манчестер Сити на решение о 2-летней дисквалификации из еврокубков.

"Нам следует проанализировать подход относительно того, является ли CAS подходящим органом для апелляций на институциональные решения в футболе.

УЕФА объяснил успех апелляции Манчестер Сити в Лозанне

Швейцария является страной с большой историей арбитража, но CAS не соответствует этим высоким стандартам", – цитирует функционера журналист Саймон Стоун в своем твиттере.

Напомним, что CAS отменил 2-летний бан "горожан" на участие в еврокубках и сократил штраф манкунианцев с 30-ти до 10 млн евро. Теперь команда Хосепа Гвардиолы сможет сыграть в ЛЧ сезона 2020/21.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Александрия – Динамо: Заре дарят шанс жизни – украинский Роналду, комедия ошибок, логика результата и прокол судьи
03:35
27599
Теги
Лига чемпионов Испания Спортивный арбитражный суд в Лозанне Хавьер Тебас Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
8
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук