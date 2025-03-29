Конфликт Карло Анчелоти с Хавьером Тебасом касаемо напряженного графика продолжается. Президент Ла Лиги в соцсети X вспомнил кардинально противоположные мысли итальянского наставника.

Анчелотти ответил на упреки Флика в сторону Реала – Итальянец был лаконичным

"Доброе утро, вот интересное высказывание Карло Анчелотти в 2020 году, когда он был в Эвертоне: "Мое личное мнение заключается в том, что 3 замен достаточно, чтобы изменить игру. Если иметь 5 замен, это может изменить интенсивность игры. Если вам нужно дать отдохнуть игроку, вы можете просто оставить его на скамейке запасных".

"Проводить замены сложно, потому что я часто меняю решения. С 5 заменами мы имеем преимущество, потому что Реал имеет большое качество". Это заявление датировано 19 сентября 2021 года после игры против Валенсии.

"5 замен помогают нам, потому что у нас есть быстрые и мощные игроки, чтобы использовать свободное пространство", – сказал Анчелотти 29 августа 2022 года после матча против Эспаньола", – написал Тебас, намекая на изменение риторики наставника Реала, который теперь критикует плотное расписание матчей своей команды.

Buenos días, interesante declaraciones

Carlo Ancelotti cuando estaba en el Everton: "Mi opinión personal, tres sustituciones son suficientes para cambiar el partido. Tener cinco, no sé, creo que puede cambiar la intensidad del juego. Entiendo que algunos quieren tener cinco,… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 29, 2025

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