Тебас снова наехал на Анчелотте – тренера Реала поймали на лицемерии
Президент Ла Лиги ответил наставнику Реала на заявление о тяжелом календаре королевского клуба.
Конфликт Карло Анчелоти с Хавьером Тебасом касаемо напряженного графика продолжается. Президент Ла Лиги в соцсети X вспомнил кардинально противоположные мысли итальянского наставника.
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"Доброе утро, вот интересное высказывание Карло Анчелотти в 2020 году, когда он был в Эвертоне: "Мое личное мнение заключается в том, что 3 замен достаточно, чтобы изменить игру. Если иметь 5 замен, это может изменить интенсивность игры. Если вам нужно дать отдохнуть игроку, вы можете просто оставить его на скамейке запасных".
"Проводить замены сложно, потому что я часто меняю решения. С 5 заменами мы имеем преимущество, потому что Реал имеет большое качество". Это заявление датировано 19 сентября 2021 года после игры против Валенсии.
"5 замен помогают нам, потому что у нас есть быстрые и мощные игроки, чтобы использовать свободное пространство", – сказал Анчелотти 29 августа 2022 года после матча против Эспаньола", – написал Тебас, намекая на изменение риторики наставника Реала, который теперь критикует плотное расписание матчей своей команды.
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