"Возможный переход Месси в Манчестер Сити беспокоит меня, потому Сити соревнуется не по правилам. Не только я жаловался. Еще Клопп и Моуринью.

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Сити все равно – коронавирус, не коронавирус, пандемия, суперпандемия. Они играют по другим правилам", – цитирует Тебаса Marca.

Напомним, летом 33-летний форвард Барселоны пытался покинуть каталонский клуб, но руководство "блаугранас" не отпустило аргентинца. Главным претендентом на звездного нападающего называли именно Манчестер Сити.

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