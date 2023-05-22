Бразильского вингера Реала во время матча с Валенсией оскорбляли, называя "обезьяной". Винисиус не сдерживался и заявил, что для Ла Лиги расизм является нормой. Хавьер Тебас решил вмешаться в скандал и объяснить, что жалобы по расизму рассматривает комитет по вопросам соревнований RFEF. Тебас обвинил Винисиуса в том, что он ни разу не пришел на встречу, чтобы написать жалобу.

"Чемпионат, ранее принадлежавший Роналду и Месси, теперь принадлежит расистам": Винисиус – о скандальном матче с Валенсией

"Мы пытались объяснить вам, как работает Ла Лига в случаях с расизмом, но вы не явились ни на одну из двух согласованных дат, которые вы просили. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо должным образом проинформировать себя. Не позволяйте собой манипулировать и убедитесь, что вы полностью понимаете компетенцию органов и работу, которую мы выполняем вместе», – написал в твиттере президент Ла Лиги.

Вингер мадридцев молчать не стал и подверг резкой критике слова Тебаса, обвинив его в том, что он не противодействует расизму.

"Снова вместо критики расистов президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня. Вы делаете вид, что имидж вашего чемпионата не шатается. Посмотрите отзывы на ваши публикации и удивитесь. Отсутствие вашей реакции только делает вас равным расистам. Я не ваш друг, чтобы говорить о расизме. Я хочу действий и наказания. Хештеги меня не трогают", – ответил Винисиус.

Напомним, что уже не первый раз бразилец становится жертвой оскорблений в этом сезоне. Действительно, Ла Лига никак не защитила Винисиуса.

Ман Сити вышел в финал ЛЧ, уничтожив Реал - 4 гола "горожан", гениальная простота Пепа, испуганный Мадрид и фиаско Анчелотти