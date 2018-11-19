Тебас призывает дисквалифицировать Манчестер Сити и ПСЖ из Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Манчестер Сити и ПСЖ должны быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов на один год за нарушение финансового фэйр-плей.

"Еще два года назад я утверждал, что Манчестер Сити и ПСЖ погрузили в грязных махинациях. Для меня известие о возобновлении дел о нарушениях финансового фэйр-плей не стала сюрпризом.

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Сверхважно, чтобы в этой ситуации УЕФА приняла реальные меры. Необходимо наказать ПСЖ и Манчестер Сити. Если эти команды год не будут принимать участия в Лиге чемпионов, то другие клубы будут серьезно воспринимать правила игры , – передает слова Тебаса Goal.

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