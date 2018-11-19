toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Тебас призывает дисквалифицировать Манчестер Сити и ПСЖ из Лиги чемпионов

21:19 156 Читати українською
Тебас призывает дисквалифицировать Манчестер Сити и ПСЖ из Лиги чемпионов
Неймар / Reuters

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Манчестер Сити и ПСЖ должны быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов на один год за нарушение финансового фэйр-плей.

"Еще два года назад я утверждал, что Манчестер Сити и ПСЖ погрузили в грязных махинациях. Для меня известие о возобновлении дел о нарушениях финансового фэйр-плей не стала сюрпризом.

Реал угрожал УЕФА созданием Суперлиги – неожиданное заявление

Сверхважно, чтобы в этой ситуации УЕФА приняла реальные меры. Необходимо наказать ПСЖ и Манчестер Сити. Если эти команды год не будут принимать участия в Лиге чемпионов, то другие клубы будут серьезно воспринимать правила игры , – передает слова Тебаса Goal.

Интер до конца июня 2019 года должен продать игроков на 50 млн евро

Теги
Хавьер Тебас Финансовый fair-play Манчестер Сити Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
36
мин
Украина
19:30
Турция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук