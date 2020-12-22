"Говорят, что Перес стоит за этой идеей, но такие вещи всегда покрыты тайной, поэтому я не знаю, так это или нет. Подозреваю, что ему нравятся подобные проекты.

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Он замечательный бизнесмен и управленец Реала как клуба, но он не понимает, как работают крупные турниры. Перес не осознает, к чему приведет создание Суперлиги. Как бизнесмен он имеет вес, но не в данном случае, потому что он не понимает негативных последствий для собственного клуба. Суперлига может привести Реал к краху", – цитирует Тебаса издание Goal.

Напомним, Суперлига – это совместный проект 18-ти крупных европейских клубов, который не будет контролироваться УЕФА. Формат должен быть похожим на НХЛ или НБА – с регулярным чемпионатом и плей-офф. Идейными создателями Суперлиги называют Реал, Барселону, Баварию, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Сити. С появлением этих соревнований их доходы стремительно поползли бы вверх, а будущее меньших клубов оказалось бы под серьезной угрозой.

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