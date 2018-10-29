Тебас: Это Месси и Роналду потеряют от неучастия в Эль Класико

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отсутствие Лионеля Месси и Криштиану Роналду в следующем противостоянии Барселоны и Реала.

"Думаю, это Криштиану и Месси потеряют от неучастия в Класико, а не наоборот. Класико ничего не теряет.

"Я неоднократно хотел покинуть Барселону": тер Штеген перед Реалом – о своей критической ситуации и Классико без Роналду

Считаю, игра пройдет на самом высоком уровне. Это две великолепные команды, и они точно важнее, чем конкретные игроки.

Думаю, стратегически отсутствие Криштиану и Месси – хорошая вещь для класико. Эти матчи – звездный продукт Ла Лиги. Мы хотим, чтобы как можно больше матчей становились звездными.

Но это правда, что Барселона против Реала – великолепный продукт, над которым нужно работать и делать его еще лучше, чтобы его могли видеть болельщики по всему миру", – цитирует Тебаса AS.

"Я неоднократно хотел покинуть Барселону": тер Штеген перед Реалом – о своей критической ситуации и Классико без Роналду