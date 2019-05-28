Тебас – о массовых арестах в Испании из-за договорных матчей: Чувствую боль, ведь это затрагивает симпатичный мне клуб

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал массовые задержания в футбольных кругах чемпионата Испании из-за скандала с договорными матчами.
"Мы следим за этим больше года. Мы ничего не можем обсуждать, потому что полиция делает свою работу и ведет тайное расследование.
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Это очень болезненно, поскольку это затрагивает клуб, который мне симпатичен (Уэска – прим.). Но самое важное искоренить коррупцию в футболе.
Эта операция началась по запросу Ла Лиги. Мы много времени потратили, работая над этим", – цитирует Тебаса Marca.
Напомним, испанская полиция задержала преступную группировку, которая подозревается в коррупционных действиях в местных чемпионатах. Среди арестованных лиц: бывший игрок Реала Рауль Браво и президент Уэска Агустин Ласаоса.
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