"Сейчас я не могу все подробно рассказать. Многое еще не решено. Нас покинут шесть игроков. В команде не должно быть застоя, должно быть постоянное движение. Те, кто слабее – уходят, на их место приходят другие исполнители.

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Не понимаю, как на скамейке запасных сидит 30-летний футболист. Лучше уж там будет молодой исполнитель, у которого есть перспектива. Сейчас нас пополнил игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль. Ранее он играл в Уфе. Он игрок стартового состава люксембургской сборной. Георгия Цитаишвили мы взяли в аренду в Динамо. Пока на полгода.

Из Португалии вернулся к нам Луизао. Вот по нему есть определенные вопросы. Мы должны внимательно оценить его физическое состояние. Луизао находился в Порту, но не имел там игровой практики в течение полугода. Мы сейчас рассматриваем различные вопросы по усилению нашего состава", – заявил Максимов в интервью SportArena.

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