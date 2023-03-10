Украинский фулбек второй раз подряд признан лучшим игроком в команде. За Зинченко проголосовали 49% болельщиков Арсенала. Чтобы выразить свою благодарность, он записал шутливое видео, которым поделился в соцсетях.

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"Привет, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо, что выбрали меня снова игроком месяца. Я знаю, что мои товарищи убьют меня, потому что они думают, что люди, которые голосовали за меня, ничего не понимают в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого, самого конца. Вперед, "канониры", – заявил Зинченко.

(1) new message from your February Player of the Month pic.twitter.com/3ohe7KOEql — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

Напомним, что в феврале левый защитник Арсенала провел 5 матчей в составе своей команды и все – в основе. Также Зинченко забил свой дебютный гол в АПЛ.

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