Эвертон на своем официальном сайте объявил о подписании английского полузащитника Андроса Таунсенда.

Бенитес вспомнил свои унизительные слова об Эвертоне – тренер "ирисок" не стал просить прощения

Стороны договорились о сотрудничестве на два года. Контракт Андроса с Кристал Пэлас завершился, поэтому он достался "ирискам" на правах свободного агента. Новоиспеченный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес уже работал с Таунсендом в Ньюкасле.

В прошлом сезоне АПЛ Андрос провел 34 матча, в которых отличился голом и 5 ассистами.

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